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В Иркутске следователи выясняют причины возгорания теплохода с пассажирами на борту

15:20, 29 июня, 2018
Евгений Кандаков
15:20, 29 июня, 2018
Евгений Кандаков
205
0
#МЧС\n#Следственный комитет\n#Иркутск\n#теплоход\n#пожар\n#Иркутская область\n#Байкал
Фото: 38.mchs.gov.ru
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Пламя вспыхнуло в машинном отделении, людей вовремя эвакуировали.  

Иркутск. Рейс пассажирского теплохода «Баргузин-1» по Ангаре и Байкалу пришлось прервать из-за пожара на борту. Инцидент произошел в Иркутской области в пятницу, 29 июня, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР. 

По версии следствия, судно отчалило от пристани в начальном пункте маршрута «Иркутск – Листвянка - Большие Коты - Бухта Песчаная» около 11 часов по местному времени. На борту находились 5 членов экипажа и 81 пассажир. Несколько минут спустя в машинном отделении судна вспыхнул огонь.

Как сообщает официальный сайт управления МЧС по Иркутской области, капитан распорядился вернуться к причалу. Туда вызвали пожарных. Члены экипажа организовали эвакуацию пассажиров. Тем временем команда соседнего теплохода тушила пламя, пока на помощь им не пришли спасатели. 

«Прибывшие огнеборцы в считанные минуты ликвидировали пожар на площади 42 квадратных метра», - отмечает пресс-служба регионального глава МЧС. Пострадавших в результате пожара нет, судно получило повреждения. 

По факту возгорания возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Теплоход «Баргузин-1» принадлежит Восточно-Сибирскому речному пароходству, уточнили в следственном управлении на транспорте.

15:20, 29 июня, 2018
Евгений Кандаков
205
0
#МЧС\n#Следственный комитет\n#Иркутск\n#теплоход\n#пожар\n#Иркутская область\n#Байкал

 

 

 


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