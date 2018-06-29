В Иркутске следователи выясняют причины возгорания теплохода с пассажирами на борту

Пламя вспыхнуло в машинном отделении, людей вовремя эвакуировали.

Иркутск. Рейс пассажирского теплохода «Баргузин-1» по Ангаре и Байкалу пришлось прервать из-за пожара на борту. Инцидент произошел в Иркутской области в пятницу, 29 июня, сообщили в Восточно-Сибирском следственном управлении на транспорте СКР.

По версии следствия, судно отчалило от пристани в начальном пункте маршрута «Иркутск – Листвянка - Большие Коты - Бухта Песчаная» около 11 часов по местному времени. На борту находились 5 членов экипажа и 81 пассажир. Несколько минут спустя в машинном отделении судна вспыхнул огонь.

Как сообщает официальный сайт управления МЧС по Иркутской области, капитан распорядился вернуться к причалу. Туда вызвали пожарных. Члены экипажа организовали эвакуацию пассажиров. Тем временем команда соседнего теплохода тушила пламя, пока на помощь им не пришли спасатели.

«Прибывшие огнеборцы в считанные минуты ликвидировали пожар на площади 42 квадратных метра», - отмечает пресс-служба регионального глава МЧС. Пострадавших в результате пожара нет, судно получило повреждения.

По факту возгорания возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей». Теплоход «Баргузин-1» принадлежит Восточно-Сибирскому речному пароходству, уточнили в следственном управлении на транспорте.