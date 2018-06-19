Во Владивостоке возбудили дело против избившей свою сверстницу школьницы

Видео с побоями выложили в социальные сети.

Владивосток. В столице Приморского края возбудили дело против избившей свою сверстницу школьницы. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, видео с побоями выложили в социальные сети.

По информации ведомства, инцидент произошел у одной из остановок Владивостока. «Школьница, подозреваемая в избиении несовершеннолетней девочки, состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних», - говорится в сообщении СКР.

На данный момент возбуждено уголовное дело о побоях. В рамках расследования следователи начали работать со свидетелями произошедшего. Кроме того, правоохранители проверят, как осуществлялась работа по профилактике преступлений среди несовершеннолетних.