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СК завершил расследование уголовного дела бывшего главы Марий Эл Маркелова

14:03, 08 июня, 2018
Евгений Кандаков
14:03, 08 июня, 2018
Евгений Кандаков
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#коррупция\n#Марий Эл\n#взятка\n#Маркелов\n#суд\n#Следственный комитет России
Фото: sledcom.ru
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Его обвиняют в получении взятки в 235 млн рублей и ряде других преступлений.  

Москва. Следствие по делу в отношении экс-главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова завершено. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Отмечается, что по делу проходят также бывший министр сельского хозяйства Ираида Долгушева и гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова. Им грозит ответственность по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе «Получение взятки», «Посредничество во взяточничестве», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия». 

В частности, бывшего руководителя региона обвиняют в получении взятки более чем в 235 млн рублей от учредителя птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша. По данным следствия, Маркелов получил эти деньги через Кожанову за содействие при выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса и общее покровительство. Также экс-главе Марий Эл придется ответить за незаконное приобретение и хранение боеприпасов. 

В этой истории, по версии следствия, замешана также экс-министр Долгушева. Она предоставила заведомо ложную информацию от Минсельхоза республики в интересах владельца птицефабрики «Акашевской» Криваша, что позволило ему просить финансовую помощь от властей, а Маркелову - получить взятку. 

Николай Криваш в настоящее время находится в розыске, обвинение предъявлено ему заочно.  Сейчас подследственные и их адвокаты знакомятся с материалами уголовного дела. Далее оно будет передано в суд.

Напомним, Леонида Маркелова задержали по подозрению в коррупции в апреле 2017 года. Незадолго до этого он покинул пост главы Марий Эл по собственному желанию.

14:03, 08 июня, 2018
Евгений Кандаков
413
0
#коррупция\n#Марий Эл\n#взятка\n#Маркелов\n#суд\n#Следственный комитет России

 

 

 


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