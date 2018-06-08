СК завершил расследование уголовного дела бывшего главы Марий Эл Маркелова

Его обвиняют в получении взятки в 235 млн рублей и ряде других преступлений.

Москва. Следствие по делу в отношении экс-главы Республики Марий Эл Леонида Маркелова завершено. Об этом сообщили в Следственном комитете России.

Отмечается, что по делу проходят также бывший министр сельского хозяйства Ираида Долгушева и гендиректор коммерческой структуры Наталья Кожанова. Им грозит ответственность по ряду статей Уголовного кодекса, в том числе «Получение взятки», «Посредничество во взяточничестве», «Злоупотребление должностными полномочиями», «Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия».

В частности, бывшего руководителя региона обвиняют в получении взятки более чем в 235 млн рублей от учредителя птицефабрики «Акашевская» Николая Криваша. По данным следствия, Маркелов получил эти деньги через Кожанову за содействие при выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса и общее покровительство. Также экс-главе Марий Эл придется ответить за незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

В этой истории, по версии следствия, замешана также экс-министр Долгушева. Она предоставила заведомо ложную информацию от Минсельхоза республики в интересах владельца птицефабрики «Акашевской» Криваша, что позволило ему просить финансовую помощь от властей, а Маркелову - получить взятку.

Николай Криваш в настоящее время находится в розыске, обвинение предъявлено ему заочно. Сейчас подследственные и их адвокаты знакомятся с материалами уголовного дела. Далее оно будет передано в суд.

Напомним, Леонида Маркелова задержали по подозрению в коррупции в апреле 2017 года. Незадолго до этого он покинул пост главы Марий Эл по собственному желанию.