Экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова задержали по подозрению в получении взятки

В московской квартире дочери Маркелова проходят обыски.

Марий. Эл. Бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова задержали по подозрению в получении взятки. Его адвокат заявил, что следствие сейчас проводит обыски в квартире дочери Леонида Маркелова в Москве и в доме его жены, сообщают «Известия».

6 апреля Леонид Маркелов по собственному желанию покинул пост главы республики Марий Эл. Президент России Владимир Путин предложил занять пост временно исполняющего обязанности главы региона Александру Евстифееву.

Напомним, что 4 апреля правоохранители по подозрению в получении взятки в 140 млн рублей задержали главу Удмуртии Александра Соловьева. В настоящее время он находится в СИЗО.