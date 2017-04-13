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      Экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова задержали по подозрению в получении взятки

      12:03, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      12:03, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      386
      0
      #Марий Эл\n#отставка\n#ВРИО\n#взятка
      Фото: twitter.com/tvregion12
      386
      0

      В московской квартире дочери Маркелова проходят обыски.

      Марий. Эл. Бывшего главу республики Марий Эл Леонида Маркелова задержали по подозрению в получении взятки. Его адвокат заявил, что следствие сейчас проводит обыски в квартире дочери Леонида Маркелова в Москве и в доме его жены, сообщают «Известия».

      6 апреля Леонид Маркелов по собственному желанию покинул пост главы республики Марий Эл. Президент России Владимир Путин предложил занять пост временно исполняющего обязанности главы региона Александру Евстифееву.

      Напомним, что 4 апреля правоохранители по подозрению в получении взятки в 140 млн рублей задержали главу Удмуртии Александра Соловьева. В настоящее время он находится в СИЗО.

      12:03, 13 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      386
      0
      #Марий Эл\n#отставка\n#ВРИО\n#взятка
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