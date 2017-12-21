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      На Кузбассе в результате обвала на шахте «Есаульская» под землей заблокированы трое горняков

      10:10, 21 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      10:10, 21 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      435
      0
      #МЧС\n#Новокузнецк\n#происшествие\n#спасение\n#шахта
      Фото: pixabay.com
      435
      0

      Спасателям удалось установить с ними связь и передать продукты и воду.

      Новокузнецк.  Кемеровская область. На  Кузбассе в результате обвала на шахте «Есаульская» под землей оказались заблокированы трое горняков. Как сообщили в региональном управлении МЧС, операция по их спасению ведется круглосуточно.  

      По информации ведомства, авария произошла вечером, 20 декабря. По предварительным данным, в вентиляционном штреке шахты обрушилась порода. На момент происшествия под землей находились 100 человек, 97 из них были эвакуированы. Однако под завалами оказались трое горняков.  

       Спасателям, прибывшим на место аварии, удалось установить с ними связь и выяснить, что пока их жизни и здоровью ничего не угрожает, так как в шахте достаточно кислорода. Кроме того, им удалось проложить к шахтерам несколько скважин. Через них горнякам передали воду, продукты питания, теплые одеяла и источники света.  

      В настоящее время в рамках аварийно-спасательной операции сотрудники МЧС и шахтовые рабочие прокладывают специальную выкладку, с помощью которой планируют эвакуировать заблокированных горняков. «Для этого уже проведено бурение трех скважин со стороны обгонного конвейерного штрека» - говорится в сообщении ведомства.  

      Отмечается, что на месте происшествия находятся 90 спасателей и 15 единиц техники. Кроме того, Интерфакс пишет, что добраться до горняков пытаются с двух сторон завала. «Мы как решили, идем со стороны завала. По нашим расчетам, это шесть-семь метров. С другой стороны - метров 11, комбайна нет, придется вручную» - сообщил глава региона Аман Тулеев. 

      10:10, 21 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      435
      0
      #МЧС\n#Новокузнецк\n#происшествие\n#спасение\n#шахта

       

       

       

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