Улицы Лебедяни затопило соком из-за обрушения кровли склада PepsiCo

Есть пострадавшие.
Лебедянь. Липецкая область. В Лебедяни обрушилась кровля на складе завода PepsiCo, в результате чего улицы города затопили разлитые соки «Я» и «Тонус». Площадь обрушения составила 300 квадратных метров, говорится на сайте Главного управления МЧС России по Липецкой области.
Информация о происшествии поступила в 10 часов утра.
По данным «Лайф», сотрудники МЧС ведут разбор завалов и пытаются достать двоих рабочих, которые застряли на высоте 38 метров. Под завалами людей нет.
По улицам Лебедяни текут реки из сока
По улицам города Лебедянь Липецкой области, где утром 25 апреля рухнул автоматизированный склад готовой продукции компании PepsiCo, разлились тонны сока. .