Улицы Лебедяни затопило соком из-за обрушения кровли склада PepsiCo

Есть пострадавшие.

Лебедянь. Липецкая область. В Лебедяни обрушилась кровля на складе завода PepsiCo, в результате чего улицы города затопили разлитые соки «Я» и «Тонус». Площадь обрушения составила 300 квадратных метров, говорится на сайте Главного управления МЧС России по Липецкой области.

Информация о происшествии поступила в 10 часов утра.

По данным «Лайф», сотрудники МЧС ведут разбор завалов и пытаются достать двоих рабочих, которые застряли на высоте 38 метров. Под завалами людей нет.