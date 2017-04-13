Экс-главу Марий Эл подозревают в получении взятки в размере более 235 миллионов рублей

Против Леонида Маркелова возбуждено уголовное дело.

Москва. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении бывшего главы Марий Эл Леонида Маркелова. Его подозревают в получении взятки в размере более 235 млн рублей, сообщает Следственный комитет России.

«Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных частью 6 статьи 290 УК России (получение взятки), частью 5 статьи 291 УК России (дача взятки), частью 4 статьи 291.1 УК России (посредничество во взяточничестве) в отношении бывшего главы Республики Марий Эл — председателя республиканского правительства Леонида Маркелова и других лиц», - сообщается на сайте ведомства.

По данным следствия, Маркелов получил взятку через Наталию Кожанову от учредителя фабрики «Акашевская» Николая Криваша «за покровительство и содействие при имущественной выплате средств государственной поддержки на развитие сельскохозяйственного комплекса».

В ходе следственно-оперативных мероприятий фигурантов уголовного дела задержали.

Ранее сообщалось, что экс-главу Марий Эл Леонида Маркелова задержали по подозрению в получении взятки. В квартире его супруги и дочери прошли обыски.

6 апреля Леонид Маркелов сложил полномочия. Пост врио главы Марий Эл занял Александр Евстифеев.