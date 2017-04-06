Владимир Путин предложил Александру Евстифееву пост врио главы Марий Эл

Экс-глава региона Леонид Маркелов покинул пост досрочно по собственному желанию.

Москва. Президент России Владимир Путин подписал указ «О досрочном прекращении полномочий главы Республики Марий Эл». Экс-руководитель Леонид Маркелов покинул пост по собственному желанию, сообщает пресс-служба Кремля.

Пост временно исполняющего обязанности главы региона Владимир Путин предложил Александру Евстифееву. В настоящее время он является председателем Арбитражного суда Московской области.

«Александр Александрович, хотел бы поговорить с вами об одном из субъектов Российской Федерации - Республике Марий Эл. Вы, будучи заместителем полпреда в Приволжском федеральном округе, занимались и этой республикой. Сейчас сложилась ситуация, когда действующий глава республики просит использовать его на другом участке работы», - сообщил Владимир Путин на встрече с Евстифеевым.

«Леонид Игоревич уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять место работы. В этой связи у меня вопрос и предложение: хотели бы вы возглавить республику до выборов в сентябре этого года, а в зависимости от результатов - принять участие в выборной кампании», - добавил Президент.

Евстифеев выразил благодарность и признательность: «Это высокая честь, большое доверие и огромная ответственность».

По его мнению, у республики высокий потенциал, но нереализованный в полной мере. Наибольшие перспективы - в производственной сфере и сельском хозяйстве.

Наша справка: Евстифеев Александр Александрович, родился 14 мая 1958 г.

В 1980 году окончил Свердловский юридический институт. В 2004 году окончил с отличием Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации (квалификация - экономист, специализация «Финансы и кредит»).

С 1980 по 2000 г.г. работал в Свердловском юридическом институте (Уральской государственной юридической академии) преподавателем, доцентом, профессором кафедры гражданского права, деканом следственного факультета, директором Института юстиции Уральской государственной юридической академии.

С июня 2000 года по январь 2002 года - заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе,

В январе 2002 года назначен членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, одновременно избран председателем Комитета по правовым и судебным вопросам, входил в состав Комиссии по методологии реализации конституционных полномочий Совета Федерации.

С 2004 – 2012 годы – председатель Девятого арбитражного апелляционного суда.

С января 2014 года – по настоящее время - председатель Арбитражного суда Московской области.

Член Совета при Президенте Российской Федерации по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.