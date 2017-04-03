Двое спасателей пропали во время пожара в Иваново

Огонь в здании на территории бывшего мебельного комбината вспыхнул днем в понедельник.

Иваново. При тушении пожара в перчаточном цехе в Иваново пропали двое пожарных. С ними пытаются установить связь, сообщает телеканал «НТВ».

Сообщение о пожаре в здании на территории бывшего мебельного комбината в Иванове поступило в Главное управление МЧС России по Ивановской области в 11:15. Пожарные прибыли через 4 минуты.

Очаг возгорания возник на 1 этаже, где располагался цех по производству перчаток. На втором и третьем этажах находились офисы. Из здания эвакуировали 89 человек. По данным ГУ МЧС, около 12:00 межэтажные деревянные перекрытия на площади 300 кв. м обрушились. Пожару присвоен повышенный номер сложности.

Для ликвидации пожара задействовали 17 единиц техники и 56 человек, в том числе от МЧС России – 13 единиц техники и 43 человека.