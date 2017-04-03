  • $ 55.96 ↓
  • € 59.81 ↓

Окно авторизации и регистрации


    CAPTCHA

      Двое спасателей пропали во время пожара в Иваново

      14:40, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      14:40, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      106
      0
      #огонь\n#пожар\n#тушение пожара
      Фото: кадр с видео
      106
      0

      Огонь в здании на территории бывшего мебельного комбината вспыхнул днем в понедельник.

      Иваново. При тушении пожара в перчаточном цехе в Иваново пропали двое пожарных. С ними пытаются установить связь, сообщает телеканал «НТВ».

      Сообщение о пожаре в здании на территории бывшего мебельного комбината в Иванове поступило в Главное управление МЧС России по Ивановской области в 11:15. Пожарные прибыли через 4 минуты.

      Очаг возгорания возник на 1 этаже, где располагался цех по производству перчаток. На втором и третьем этажах находились офисы. Из здания эвакуировали 89 человек. По данным ГУ МЧС, около 12:00 межэтажные деревянные перекрытия на площади 300 кв. м обрушились. Пожару присвоен повышенный номер сложности.

      Для ликвидации пожара задействовали 17 единиц техники и 56 человек, в том числе от МЧС России – 13 единиц техники и 43 человека.

      Пожар в г.Иваново

      3 апреля 2017 года. 11-30 утра .Горит промзона в районе Мебельного комбината

      14:40, 03 апреля, 2017
      Елена Коробейникова
      106
      0
      #огонь\n#пожар\n#тушение пожара
      Загрузка...

       

       

       

      Рекомендуем

      Популярное

      в Удмуртии
      в России
      в Мире

      Мультимедиа