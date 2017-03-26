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      В Башкирии два поезда столкнулись лоб в лоб

      18:09, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      18:09, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      893
      0
      #Башкирия\n#поезда\n#происшествие
      Фото: pixabay.com/miniformat65
      893
      0

      По информации местного телеканала, погибли несколько человек.

      Учалы. Башкирия. В Башкирии два поезда столкнулись лоб в лоб. Как сообщает «ГТРК Башкортостан», со ссылкой на источники в экстренных службах, погибли несколько человек.

      «По предварительной информации, в результате аварии три человека погибли. Сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося», - говорится в сообщении.

      По информации телеканала, столкнулись два грузовых состава.

      В свою очередь, L!fe пишет о том, что погибли двое, а после аварии произошло опрокидывание двух цистерн с нефтепродуктами, из которых на данный момент происходит утечка горючего.

      Позднее в МЧС рассказали, что сообщение о столкновении поступило на пульт диспетчера в 15:05 по московскому времени. На месте работают 11 единиц техники и 27 человек. Угрозы населенному пункту нет.

      Отметим, что о погибших в сообщении не сказано.

      18:09, 26 марта, 2017
      Георгий Поветкин
      893
      0
      #Башкирия\n#поезда\n#происшествие
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