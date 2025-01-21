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Из Ижевска в 2024 году отправили на поездах без сопровождения хозяев 608 питомцев

16:30, 21 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
Из Ижевска в 2024 году отправили на поездах без сопровождения хозяев 608 питомцев
16:30, 21 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
308
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ГЖД\n#РЖД\n#питомцы\n#поезда
Источник фото: unsplash.com (Lodewijk Hertog)
308
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Чаще всего ижевчане отправляли собак и кошек.

Ижевск. Удмуртия. За 2024 год «пассажирами» Горьковской железной дороги стали 608 питомцев из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Всего на ГЖД услугой по перевозке животных без сопровождения владельцев в поездах дальнего следования воспользовались 4,6 тыс. человек.

«Чаще всего в поездку под присмотром проводников хозяева отправляли собак и кошек. Отметим, что пассажирами поездов также становились хорьки, ящерицы и аквариумные рыбки», – говорится в сообщении.

За питомцами во время поездки присматривают проводники пассажирских вагонов. Они следят, чтобы у животных был доступ к еде, воде и лотку.

В ГЖД напоминают, что к перевозке допускаются домашние (комнатные) здоровые животные. Перевозочный документ оформляется в багажных кассах. Перед отправкой потребуются сопроводительные документы: ветеринарный паспорт, метрика, а также поилка с водой, кормушка и всё прочее, что понадобится питомцу в пути.

16:30, 21 января, 2025
Роман Перевощиков
журналист
308
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ГЖД\n#РЖД\n#питомцы\n#поезда