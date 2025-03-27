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В майские праздники увеличат количество рейсов поездов между Ижевском и Москвой

13:01, 27 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В майские праздники увеличат количество рейсов поездов между Ижевском и Москвой
13:01, 27 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
157
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Москва\n#поезда
Источник фото: ИА «Сусанин»
157
0

Это связано с ожидаемым повышением спроса на самые востребованные маршруты.

Ижевск. Удмуртия. В майские праздники увеличится количество рейсов поездов, следующих по маршруту Ижевск-Москва. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Восемь дополнительных рейсов свяжут Москву и Ижевск с 29 апреля по 12 мая.

«Мы постоянно изучаем пассажиропоток на различных направлениях. В мае этого года россияне будут отдыхать дважды по четыре праздничных выходных дня. Безусловно, ожидаем повышение спроса на самые востребованные маршруты — в Москву и Санкт-Петербург», — заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский. 

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13:01, 27 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
157
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Москва\n#поезда