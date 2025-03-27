Ижевск. Удмуртия. В майские праздники увеличится количество рейсов поездов, следующих по маршруту Ижевск-Москва. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

Восемь дополнительных рейсов свяжут Москву и Ижевск с 29 апреля по 12 мая.

«Мы постоянно изучаем пассажиропоток на различных направлениях. В мае этого года россияне будут отдыхать дважды по четыре праздничных выходных дня. Безусловно, ожидаем повышение спроса на самые востребованные маршруты — в Москву и Санкт-Петербург», — заявил начальник Горьковской железной дороги Сергей Дорофеевский.