Более 12 тысяч человек прокатились на турпоездах в Удмуртии и Татарстане в 2024 году

Ижевск. Удмуртия. Турпоезда Удмуртии и Татарстана за 2024 год перевезли больше 12 тыс. пассажиров. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Наибольшую популярность в Удмуртии получила обзорная экскурсия по маршруту «Ижевск-Уром-Ижевск». Гостями дороги в 2024 году стали более 2,7 тыс. человек. Также в рамках развития промышленного туризма создан железнодорожный тур из Ижевска в Набережные Челны с посещением заводов «КАМАЗа».

Напомним, что по железной дороге возобновят движение ретропоезда «Чайковский экспресс» (0+). Состав будет курсировать с 5 по 9 и с 12 по 16 февраля 2025 года.