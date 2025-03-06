Владимир. Владимирская область. Трём пьяным жителям Удмуртии отказали в проезде на поезде из-за их поведения. Об этом сообщает Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте.

Ранее в течение одного дня в полицию обратились начальники пассажирских поездов «Москва – Первомайск», «Москва – Владивосток», «Москва – Серов» и «Москва – Круглое Поле». Они попросили прислать наряды полиции к составам, которые прибывают на станции «Владимир» и «Муром».

Выяснилось, 43-летний мужчина и 50-летняя женщина из Удмуртии, а также 31-летний и 40-летний жители Нижегородской области выпили в поезде алкоголь и начали мешать другим пассажирам.

Помимо этого, пьяные 59-летняя жительница Удмуртии и 55-летний мужчина из Владимирской области мешали не только отдыху пассажиров, но и работе поездной бригады. Также они нецензурно выражались и вели себя агрессивно и неадекватно.

Начальники поездов решили отказать пассажирам в проезде. Сотрудники полиции составили протоколы об административных правонарушениях по статье 20.20 КоАП России («Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах») и части 1 статьи 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство»).