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Трёх жителей Удмуртии высадили во Владимире и Муроме за неподобающее поведение в поездах

15:02, 06 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
Трёх жителей Удмуртии высадили во Владимире и Муроме за неподобающее поведение в поездах
15:02, 06 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
376
0
#Удмуртия\n#люди\n#поведение\n#пьяные\n#поезда
Источник фото: unsplash.com (Михаил Калегин)
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Они ругались, мешали другим пассажирам и поездной бригаде.

Владимир. Владимирская область. Трём пьяным жителям Удмуртии отказали в проезде на поезде из-за их поведения. Об этом сообщает Владимирский линейный отдел МВД России на транспорте. 

Ранее в течение одного дня в полицию обратились начальники пассажирских поездов «Москва – Первомайск», «Москва – Владивосток», «Москва – Серов» и «Москва – Круглое Поле». Они попросили прислать наряды полиции к составам, которые прибывают на станции «Владимир» и «Муром».  

Выяснилось, 43-летний мужчина и 50-летняя женщина из Удмуртии, а также 31-летний и 40-летний жители Нижегородской области выпили в поезде алкоголь и начали мешать другим пассажирам. 

Помимо этого, пьяные 59-летняя жительница Удмуртии и 55-летний мужчина из Владимирской области мешали не только отдыху пассажиров, но и работе поездной бригады. Также они нецензурно выражались и вели себя агрессивно и неадекватно. 

Начальники поездов решили отказать пассажирам в проезде. Сотрудники полиции составили протоколы об административных правонарушениях по статье 20.20 КоАП России («Потребление алкогольной продукции в запрещенных местах») и части 1 статьи 20.1 КоАП России («Мелкое хулиганство»). 

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15:02, 06 марта, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
376
0
#Удмуртия\n#люди\n#поведение\n#пьяные\n#поезда