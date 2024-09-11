Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид

Поезд Адлер – Ульяновск теперь будет ходить до Ижевска

16:15, 11 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
Поезд Адлер – Ульяновск теперь будет ходить до Ижевска
16:15, 11 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
87
0
#Ижевск\n#РЖД\n#поезда\n#Удмуртия
Фото: ИА «Сусанин»
87
0

Новый маршрут будет действовать весь сентябрь.

Ижевск. Удмуртия. До Ижевска продлят маршрут поезда дальнего следования №451/452 сообщением Адлер – Ульяновск. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Поезд отправится из Адлера 19, 21, 23, 25 и 27 сентября и прибудет в Ижевск 21, 23, 25, 27 и 29 сентября 2024 года соответственно. Из столицы Удмуртии состав отправится 22, 24, 26, 28 и 30 сентября 2024 года, а прибудет в Адлер 25, 27 и 29 сентября и 1, 3 октября соответственно.

В компании отмечают, что дополнительные сезонные поезда дальнего следования курсируют по ГЖД в направлении курортов юга России. Поезда №497 Ижевск – Адлер и №325 Пермь – Новороссийск следуют через Ижевск в направлении южных курортов России

16:15, 11 сентября, 2024
Аграфена Костромская
Стажёр
87
0
#Ижевск\n#РЖД\n#поезда\n#Удмуртия