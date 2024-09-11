Поезд Адлер – Ульяновск теперь будет ходить до Ижевска

Ижевск. Удмуртия. До Ижевска продлят маршрут поезда дальнего следования №451/452 сообщением Адлер – Ульяновск. Об этом сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Поезд отправится из Адлера 19, 21, 23, 25 и 27 сентября и прибудет в Ижевск 21, 23, 25, 27 и 29 сентября 2024 года соответственно. Из столицы Удмуртии состав отправится 22, 24, 26, 28 и 30 сентября 2024 года, а прибудет в Адлер 25, 27 и 29 сентября и 1, 3 октября соответственно.

В компании отмечают, что дополнительные сезонные поезда дальнего следования курсируют по ГЖД в направлении курортов юга России. Поезда №497 Ижевск – Адлер и №325 Пермь – Новороссийск следуют через Ижевск в направлении южных курортов России