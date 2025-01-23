Пригородный поезд «Нижнекамск-Ижевск» начнёт принимать пассажиров на станции Тойма

Менделеевск. Татарстан. Пригородный поезд «Нижнекамск-Ижевск» начнёт производить высадку и посадку пассажиров на станции Тойма. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

С 27 января пригородный поезд № 6757/6758 будет останавливаться на станции Тойма в Менделеевском районе Татарстана. Стоянка составит пять минут, причем из-за ограниченной длины платформы посадка и высадка будут производиться из первого вагона поезда.

Поезд и раньше останавливался на станции Тойма, однако ранее это была лишь техническая остановка.