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Пригородный поезд «Нижнекамск-Ижевск» начнёт принимать пассажиров на станции Тойма

12:10, 23 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
Пригородный поезд «Нижнекамск-Ижевск» начнёт принимать пассажиров на станции Тойма
12:10, 23 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
191
0
#Ижевск\n#Татарстан\n#поезда
Источник фото: ИА «Сусанин»
191
0

Раньше станция являлась технической остановкой.

Менделеевск. Татарстан. Пригородный поезд «Нижнекамск-Ижевск» начнёт производить высадку и посадку пассажиров на станции Тойма. Об этом сообщает пресс-служба АО «Содружество».

С 27 января пригородный поезд № 6757/6758 будет останавливаться на станции Тойма в Менделеевском районе Татарстана. Стоянка составит пять минут, причем из-за ограниченной длины платформы посадка и высадка будут производиться из первого вагона поезда.

Поезд и раньше останавливался на станции Тойма, однако ранее это была лишь техническая остановка.

12:10, 23 января, 2025
Михей Кузнецов
журналист
191
0
#Ижевск\n#Татарстан\n#поезда