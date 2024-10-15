Вахтовики из Удмуртии и Башкирии нарушили общественный порядок в поезде

Тюмень. Вахтовики из Удмуртии нарушили общественный порядок в поезде. Об этом сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по УрФО.

В субботу, 12 октября, в дежурную часть Тюменского линейного отдела МВД России на транспорте поступило сообщение о том, что в первом вагоне пассажирского поезда «Новый Уренгой – Казань» трое пассажиров нарушают общественный порядок.

Сотрудники ППС, сопровождающие поезд, установили личности трёх правонарушителей. Ими оказались 28-летний и двое 49-летних мужчин. Вместе они возвращались с работы на севере домой, в Удмуртию и Башкирию. Попутчики познакомились в поезде и во время поездки начали распивать алкогольные напитки. Своим поведением мужчины мешали отдыху других пассажиров.

В отношении правонарушителей полицейские составили административные материалы по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ, каждому предстоит оплатить штраф в размере 500 рублей.

После общения с полицейскими мужчины прекратили распивать алкоголь и продолжили поездку, не мешая соседям по вагону.