Из-за атаки дронов в Тверской области эвакуировали станцию Старая Торопа

Старая Торопа. Тверская область. Эвакуацию персонала и пассажиров провели на станции Старая Торопа Тверской области в связи с налетом украинских беспилотников. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

Людей начали вывозить с вокзала около 3 часов ночи, когда дроны были замечены над Торопецким районом области.

Были отменены рейсы нескольких пассажирских поездов, другие направили по альтернативным маршрутам. В их числе составы сообщением Москва — Псков и Санкт-Петербург — Смоленск. Задержки этих поездов в результате составили до 2 часов. Электрички сообщением Ржев – Русаново пошли по укороченным маршрутом до станции Западная Двина и обратно.

По данным Минобороны, в ночь на 21 сентября дежурные силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 101 украинский дрон, в том числе 3 – над Тверской областью.

Напомним, 18 сентября в регионе объявили частичную эвакуацию города Торопец. Несколько часов спустя жителям разрешили вернуться в свои дома.