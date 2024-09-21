Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Русь Дружинная Лонгрид Лихие 1920-е: Зловещий морг старого ижевского некрополя Лонгрид Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид

Из-за атаки дронов в Тверской области эвакуировали станцию Старая Торопа

11:59, 21 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
Из-за атаки дронов в Тверской области эвакуировали станцию Старая Торопа
11:59, 21 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
391
0
#Украина\n#Россия\n#Тверская область\n#беспилотники\n#дроны\n#железная дорога\n#поезда\n#Минобороны\n#военные\n#эвакуация\n#СВО\n#спецоперация
Фото: pxhere.com
391
0

Были изменены маршруты ряда поездов.

Старая Торопа. Тверская область. Эвакуацию персонала и пассажиров провели на станции Старая Торопа Тверской области в связи с налетом украинских беспилотников. Об этом пишет Газета.ру со ссылкой на пресс-службу Октябрьской железной дороги.

Людей начали вывозить с вокзала около 3 часов ночи, когда дроны были замечены над Торопецким районом области.

Были отменены рейсы нескольких пассажирских поездов, другие направили по альтернативным маршрутам. В их числе составы сообщением Москва — Псков и Санкт-Петербург — Смоленск. Задержки этих поездов в результате составили до 2 часов. Электрички сообщением Ржев – Русаново пошли по укороченным маршрутом до станции Западная Двина и обратно.

По данным Минобороны, в ночь на 21 сентября дежурные силы противовоздушной обороны сбили над территорией России 101 украинский дрон, в том числе 3 – над Тверской областью.

Напомним, 18 сентября в регионе объявили частичную эвакуацию города Торопец. Несколько часов спустя жителям разрешили вернуться в свои дома.

11:59, 21 сентября, 2024
Евгений Кандаков
журналист
391
0
#Украина\n#Россия\n#Тверская область\n#беспилотники\n#дроны\n#железная дорога\n#поезда\n#Минобороны\n#военные\n#эвакуация\n#СВО\n#спецоперация