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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В мае из Ижевска начнут ходить дополнительные электрички в Чур и Уву

08:30, 02 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
В мае из Ижевска начнут ходить дополнительные электрички в Чур и Уву
08:30, 02 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
992
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ГЖД\n#поезда
Источник фото: ИА «Сусанин»
992
0

Такое расписание будет до конца сентября.

Ижевск. Удмуртия. На летний период в Удмуртии назначат дополнительные пригородные поезда по самым востребованным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД. 

С 1 мая каждый день из Ижевска до села Чур в Якшур-Бодьинском районе и обратно будет ездить электричка. Она завершит свою работу 30 сентября. 

А с 4 мая по 28 сентября по субботам и воскресеньям пригородный поезд будет возить пассажиров по маршруту «Ижевск–Ува». 

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08:30, 02 апреля, 2025
Екатерина Сентемова
журналист
992
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ГЖД\n#поезда