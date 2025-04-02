Ижевск. Удмуртия. На летний период в Удмуртии назначат дополнительные пригородные поезда по самым востребованным маршрутам. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.

С 1 мая каждый день из Ижевска до села Чур в Якшур-Бодьинском районе и обратно будет ездить электричка. Она завершит свою работу 30 сентября.

А с 4 мая по 28 сентября по субботам и воскресеньям пригородный поезд будет возить пассажиров по маршруту «Ижевск–Ува».