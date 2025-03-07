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Для юных жители Удмуртии ввели льготные цены на билеты в поездах дальнего следования

11:09, 07 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Для юных жители Удмуртии ввели льготные цены на билеты в поездах дальнего следования
11:09, 07 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
168
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#поезда
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Стоимость билета в таком рейсе составит половину от взрослого. 

Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал постановление об установлении льготных цен на билеты в поезда дальнего следования для детей от 10 до 18 лет. Информация опубликована на сайте кабмина. 

Льгота распространяется на все регионы и действует в поездах дальнего следования. Скидка коснётся плацкартных и общих вагонов, вагонов второго и третьего классов в моторвагонном подвижном составе. Также льгота действует в двухэтажных вагонах с четырёхместным купе.

«Благодаря принятому решению проезд по железной дороге для родителей с детьми станет доступнее, и семьи смогут чаще путешествовать по стране, что особенно актуально во время летних отпусков и каникул», – отметил Михаил Мишустин.

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11:09, 07 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
168
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#поезда