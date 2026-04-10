Ижевск. Удмуртия. Водителей Удмуртии предупредили о перекрытии трасс в Татарстане из-за непогоды. Об этом сообщил вице-премьер УР Игорь Асабин.

«Снова сюрприз: зима не ушла. Многие уже поменяли резину — и зря. Ночью снова минус, снег и гололедица. Снег с дождём продолжатся до 03:00. Выпадет порядка 6 см снега. Для весны — очень много. На дорогах — наледь. Ночью 0… –5°. Днём потеплеет, но утром и ночью опасно, на дорогах гололедица», — написал Игорь Асабин.

Он обратился к водителям: вводятся временные ограничения движения в Татарстане. Закрыт участок трассы Р-239 «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном» с 131-го по 249-й километр (от Чистополя до Альметьевска) — для автобусов и грузового транспорта.

На дороге «Алексеевское — Альметьевск» с 114-го по 143-й километр — движение ограничено для всех видов транспорта.

«Если планируете поездку — обязательно уточняйте обстановку заранее. Дорожные службы —переведены в усиленный круглосуточный режим», — подытожил вице-премьер.