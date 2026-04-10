Закрыть
Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Разговоры о важном ремесле историка Лонгрид Мы показали искусство: на арене Государственного цирка Удмуртии представляют «Шоу воды, огня и света!» Лонгрид «Аксион»: в интересах космоса Лонгрид

О перекрытии трасс в Татарстане предупредили водителей Удмуртии

16:05, 10 апреля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Татарстан\n#перекрытие дорог
Источник фото: ИИ
Временные ограничения введены из-за резкого похолодания.

Ижевск. Удмуртия. Водителей Удмуртии предупредили о перекрытии трасс в Татарстане из-за непогоды. Об этом сообщил вице-премьер УР Игорь Асабин.

«Снова сюрприз: зима не ушла. Многие уже поменяли резину — и зря. Ночью снова минус, снег и гололедица.  Снег с дождём продолжатся до 03:00. Выпадет порядка 6 см снега. Для весны — очень много. На дорогах — наледь.  Ночью 0… –5°. Днём потеплеет, но утром и ночью опасно, на дорогах гололедица», — написал Игорь Асабин.

Он обратился к водителям: вводятся временные ограничения движения в Татарстане. Закрыт участок трассы Р-239 «Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Казахстаном» с 131-го по 249-й километр (от Чистополя до Альметьевска) — для автобусов и грузового транспорта.

На дороге «Алексеевское — Альметьевск» с 114-го по 143-й километр — движение ограничено для всех видов транспорта.

«Если планируете поездку — обязательно уточняйте обстановку заранее. Дорожные службы —переведены в усиленный круглосуточный режим», — подытожил вице-премьер.

Мы в соцсетях:   #Телеграм #ВКонтакте #Одноклассники #MAX

