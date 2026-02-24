Закрыть
Агрохолдинг из Татарстана планирует расширить на Удмуртию поставки своей птицефабрики

13:10, 24 февраля, 2026
Дмитрий Стрелков
журналист
#Удмуртия\n#Татарстан\n#Пермь\n#птицефабрика
Источник фото: ИИ
«Агросила» инвестирует в развитие «Птицефабрики Пермской».

Казань. Татарстан. Один из крупных сельскохозяйственных холдингов России «Агросила» инвестирует порядка 344 млн рублей в «Птицефабрику Пермскую». Как сообщила ТАСС гендиректор компании Светлана Барсукова, это позволит увеличить производственную мощность на 2 тыс. тонн в год.

«Сейчас производственная мощность «Агросила — птицефабрика Пермская» составляет 42 тыс. тонн в живом весе. Планируется вложение на уровне 344 млн рублей в 2026 году. Финансирование направлено на реконструкцию действующих птичников, а также окончание строительства нового птичника, который позволит увеличить производственную мощность на 2 тыс. тонн мяса птицы в год», — сказала руководитель акционерного общества.

По её словам, в 2026 году планируется расширение географии поставок продукции птицефабрики в Челябинскую область, Республику Башкортостан и Удмуртию.

По данным портала Seldon.Basis («Селдон Базис»), АО «Агросила» создана в 2016 году. Выручка компании за 2024 год достигла почти 5,5 млрд рублей.

