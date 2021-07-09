3 дня на вакцинацию: власти Кубани поставили новое условие для туристов

Новое правило будет действовать с 1 августа



Краснодар. Краснодарский край. Власти Краснодарского края потребовали от прибывающих с 1 августа туристов пройти вакцинацию в трехдневный срок по прибытии в регион. Об этом заявил губернатор Вениамин Кондратьев, пишет «Интерфакс».

При этом с 1 августа заехать Краснодарский край можно будет с отрицательным ПЦР-тестом, а прививку получить на месте. В противном случае (или при отсутствии документов о ранее пройденной вакцинации либо о медицинском отводе) гостям придется покинуть Кубань.

По словам губернатора, данное решение поддержала главный санитарный врач края Мария Потемкина. Чтобы вакцины хватило как на местных жителей, так и отдыхающих, у федерального центра попросили дополнительно 300 тыс. доз препарата.

Напомним, ранее власти Краснодарского края объявили, что с 1 июля гостиницы будут принимать туристов только при наличии отрицательного ПЦР-теста на коронавирус либо документа, подтверждающего вакцинацию. С 1 августа, по первоначальному замыслу, приезжать в регион можно было бы только с прививочным сертификатом либо справкой о медицинских противопоказаниях к иммунизации от COVID-19.

Однако данное решение раскритиковали в Ростуризме и в дальнейшем требования для отдыхающих смягчили. С июля заселяться в отели разрешили не только с ПЦР-тестом и сертификатом вакцинации, но и справкой о перенесенном коронавирусе, полученной в медучреждении или распечатанной с портала госуслуг.