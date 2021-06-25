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В Ростуризме не одобрили решение властей Краснодарского края по ограничению приема туристов

14:03, 25 июня, 2021
Евгений Кандаков
В Ростуризме не одобрили решение властей Краснодарского края по ограничению приема туристов
14:03, 25 июня, 2021
Евгений Кандаков
178
0
#туризм\n#отдых\n#гостиница\n#коронавирус\n#здоровье\n#вакцинация\n#тесты\n#ограничения\n#Ростуризм\n#Краснодарский край
Фото: pixabay.com
178
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В ведомстве просят продолжить пускать отдыхающих по отрицательному ПЦР-тесту после 1 августа.

Москва. Руководство Ростуризма попросило власти Краснодарского края смягчить требования к приезжающим на отдых гражданам. Как заявила руководитель агентства Зарина Догузова, необходимо и после 1 августа принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, пишет RT со ссылкой на ТАСС.

Догузова направила соответствующее письмо к губернатору Краснодарского края. При этом она ссылается на то, что по ПЦР-тесту пускают во многие страны и такая практика показала свою эффективность на международном уровне. При условии выполнения всех необходимых мер предосторожности, теста будет достаточно для безопасного отдыха, считают в Ростуризме.

Напомним, 24 июня власти Краснодарского края распорядились с 1 июля заселять гостей региона в отелях, гостиницах, пансионатах и санаториях только при наличии любого документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста на заболевание. С 1 августа туристов будут принимать в гостиницы только с сертификатом о вакцинации.

14:03, 25 июня, 2021
Евгений Кандаков
178
0
#туризм\n#отдых\n#гостиница\n#коронавирус\n#здоровье\n#вакцинация\n#тесты\n#ограничения\n#Ростуризм\n#Краснодарский край