В Ростуризме не одобрили решение властей Краснодарского края по ограничению приема туристов

В ведомстве просят продолжить пускать отдыхающих по отрицательному ПЦР-тесту после 1 августа.



Москва. Руководство Ростуризма попросило власти Краснодарского края смягчить требования к приезжающим на отдых гражданам. Как заявила руководитель агентства Зарина Догузова, необходимо и после 1 августа принимать туристов с отрицательным ПЦР-тестом на коронавирус, пишет RT со ссылкой на ТАСС.

Догузова направила соответствующее письмо к губернатору Краснодарского края. При этом она ссылается на то, что по ПЦР-тесту пускают во многие страны и такая практика показала свою эффективность на международном уровне. При условии выполнения всех необходимых мер предосторожности, теста будет достаточно для безопасного отдыха, считают в Ростуризме.

Напомним, 24 июня власти Краснодарского края распорядились с 1 июля заселять гостей региона в отелях, гостиницах, пансионатах и санаториях только при наличии любого документа, подтверждающего вакцинацию от коронавируса или отрицательного ПЦР-теста на заболевание. С 1 августа туристов будут принимать в гостиницы только с сертификатом о вакцинации.