В гостиницы Краснодарского края не станут заселять непривитых туристов

При наличии противопоказаний к вакцинации можно предъявить результаты ПЦР-теста.



Краснодар. Краснодарский край. Пользоваться услугами гостиниц Краснодарского края можно будет только при наличии любого документа о вакцинации от коронавируса либо отрицательного ПЦР-теста. Решение об этом принято в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, заявил глава региона Вениамин Кондратьев, пишет «Интерфакс».

В своем Telegram-канале губернатор пояснил, что новый порядок заселения в отели будет действовать с 1 июля. Он распространяется также на пансионаты, дома отдыха, санатории и детские лагеря.

Далее меры будут жестче: с 1 августа в гостиницах будут принимать только сертификаты о вакцинации. При наличии противопоказаний к прививке можно будет предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Вениамин Кондратьев отметил, что на Кубани наблюдается рост числа заболевших COVID-19, растет и число госпитализированных.

«Наша задача - защитить здоровье людей и сохранить экономику региона», - подчеркнул губернатор.

Напомним, 23 июня Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю приняло решение об обязательной вакцинации работников туристической отрасли, а также предприятий социальной сферы, торговли, бытового обслуживания, общепита и транспорта.

UPD: позднее на сайте правительства Краснодарского края появилось уточнение, что данная мера не распространяется на детские лагеря.