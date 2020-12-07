Онищенко раскритиковал новогодние «каникулы» в России

По его мнению, длинные выходные ведут к массовым отравлениям и перегружают медиков.



Москва. Отменить традиционные длинные выходные после Нового года призвал бывший главный санитарный врач России, депутат Госдумы Геннадий Онищенко. Об этом пишет РБК со ссылкой на РИА Новости.

По мнению парламентария, затянувшиеся праздники с многодневными возлияниями наносят вред здоровью россиян, перегружают больницы и тормозят экономику.

«Первая декада января - это самые напряженные дни для скорой помощи, и так по всей стране. Это и отравления от передозировки алкоголя или суррогатов, это и травмирования людей в пьяном виде и так далее», - пояснил депутат.

Напомним, в 2021 году большинство россиян будут отдыхать с 1 по 10 января.