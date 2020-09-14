В России 75% поставивших прививку от коронавируса добровольцев чувствуют себя хорошо

У остальных наблюдается небольшая температура.

Москва. Большинство добровольцев, поставивших прививку от коронавируса, чувствуют себя хорошо. Об этом пишет Российская Газета.

У 75% вакцинированных нет каких-либо недомоганий. У остальных 25% имеются лишь слабовыраженные симптомы, в основном это повышение температуры.

В настоящее время исследование вакцины от COVID-19 проводится на базе 7 центров в Москве, прививки поставили более 250 москвичей. Напомним, что вакцинация будет проходить в 2 этапа. Второй компонент добровольцам введут через 21 день после первого. Вакцина способствует укреплению иммунитета человека.

По телефону врачи общаются с теми, кто решил принять участие в исследования, контролируя их состояние.

Жителей Москвы приглашают принять участие в исследовании вакцины от коронавируса. Для этого набираются 40 тыс. человек. Участником может стать совершеннолетний житель с московским полисом ОМС, не болевший ОРВИ за 2 недели до прививки и не перенесший коронавирус.

Отмечается, что вакцина переносится как обычная прививка. Она не содержит коронавируса и заболеть им нельзя. У получивших дозу препарата появятся антитела.

Напомним, в августе российские специалисты начали выпускать вакцину в промышленных масштабах.