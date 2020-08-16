В России приступили к производству вакцины от коронавируса

Первая партия препарата уже готова, рассказали в Минздраве.



Москва. Российские специалисты начали производить вакцину от COVID-19 в промышленных масштабах. Как сообщили 15 августа «Известиям» в Минздраве, первая партия препарата уже выпущена.

12 августа глава ведомства Михаил Мурашко пообещал, что первые партии препарата будут готовы в течение ближайших 2 недель. Также сообщалось, что в первую очередь от коронавируса привьют медработников и педагогов. Необходимое для России количество вакцины можно будет произвести за 9-12 месяцев. Об этом заявил руководитель предприятия-разработчика - Национального исследовательского центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Препарат намерены закупить уже более 20 стран, общее количество доз, на которые пришли заявки, составляет 1 млрд, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев. Однако, по его словам, Россия сейчас может выпускать не более 500 млн доз в год.

Напомним, о регистрации первой в мире вакцины от коронавируса объявил 11 августа президент России Владимир Путин.