Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России

Владимир Путин рассказал, что ее уже испытала на себе его дочь.



Ново-Огарево. Московская область. Российские медики первыми в мире зарегистрировали вакцину от коронавируса. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщает пресс-служба Кремля.

Как уточнил министр здравоохранения Михаил Мурашко, конкуренты наступают на пятки: на стадии регистрации находится вакцина в Китае, в ряде других стран прототипы вакцины проходят пока клинические испытания. Тем не менее, только в России долгожданное средство от COVID-19 разработано и принято госорганами окончательно.

Глава Минздрава также рассказал, что препарат будет производиться Центром имени Гамалеи (разработчиком) и компанией «Биннофарм». Отрабатывается возможность выпуска и на других площадках.

Кроме того, по словам Михаила Мурашко, Российский фонд прямых инвестиций инвестирует в производство и продвижение вакцины за рубежом. Интерес к разработке уже проявили несколько стран.

Вакцина в ближайшее время поступит в гражданский оборот. В первую очередь в Минздраве считают необходимым привить врачей, непосредственно контактирующих с больными коронавирусом, затем учителей, от которых зависит здоровье детей.

Президент России подчеркнул, что иммунизация от коронавируса должна проводиться исключительно на добровольных началах. Также Владимир Путин рассказал, что одна из его дочерей уже испытала вакцину от COVID-19 на себе.

«Я думаю, что в этом смысле она поучаствовала в эксперименте. После первого укола, после первой прививки температура была у нее 38, на следующий день 37 с небольшим, и всё. После второго укола, второй прививки тоже температура немного поднялась, но потом сошла на нет. Чувствует себя хорошо», - отметил глава государства.