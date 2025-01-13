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Учёный из Удмуртии получил патент на изобретение регенеративного средства 

16:10, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Учёный из Удмуртии получил патент на изобретение регенеративного средства 
16:10, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
375
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#наука
Источник фото: unsplash.com
375
0

Оно может применяться при травмах кожи. 

Ижевск. Удмуртия. Учёный из Удмуртии Антон Кудрин получил патент на открытие новых свойств белого сульфаниламида и изобретение на его основе репаративно-регенеративного средства для кожи. Об этом сообщает ООО «Народный университет». 

Белый сульфанид открыл учёный Герхард Домагк, за что он и получил Нобелевскую премию. Вещество применяется в медицине и ветеринарии: для регенерации кожи, омоложения эпителия и т. д. 

Антон Кудрин разработал новый фармакологический состав на основе стрептоцида. Новые компоненты усиливают прежние положительные свойства вещества, а также проявляют новые. Состав может использоваться вне стационара для усиления репарации и регенерации кожи человека и животных после травм.

16:10, 13 января, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
375
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#наука