Учёный из Удмуртии получил патент на изобретение регенеративного средства 

Ижевск. Удмуртия. Учёный из Удмуртии Антон Кудрин получил патент на открытие новых свойств белого сульфаниламида и изобретение на его основе репаративно-регенеративного средства для кожи. Об этом сообщает ООО «Народный университет».

Белый сульфанид открыл учёный Герхард Домагк, за что он и получил Нобелевскую премию. Вещество применяется в медицине и ветеринарии: для регенерации кожи, омоложения эпителия и т. д.

Антон Кудрин разработал новый фармакологический состав на основе стрептоцида. Новые компоненты усиливают прежние положительные свойства вещества, а также проявляют новые. Состав может использоваться вне стационара для усиления репарации и регенерации кожи человека и животных после травм.