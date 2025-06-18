Ижевск. Удмуртия. В Ижевске специалисты научного института «Роснефти» разработали инновационный способ оценки скорости коррозии оборудования для нефтедобычи. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Внедрение технологии может принести экономию в 1,4 млн рублей с одной скважины в перспективе пяти лет.

При новом подходе скорость коррозии стальных пластин измеряется прямо в термобарических условиях скважин. Для этих целей используются специальные погружные зонды. Раньше подобные измерения проводились только внутри наземной инфраструктуры.

«Разработанная методика позволяет точно определить минимальные эффективные дозировки ингибиторов коррозии, обеспечить целевой уровень защиты скважин, повысить срок безаварийной эксплуатации, а также избежать дорогостоящих операций подъема и демонтажа оборудования скважин», — говорится в сообщении.

В компании отметили, что внедрение технологии уже началось на объектах «Удмуртнефти». Также ведётся внедрение технологии в другие подразделения «Роснефти».