План снятия коронавирусных ограничений в России подготовят до 29 апреля

Поручение об этом дал председатель правительства Михаил Мишустин.



Москва. Вице-премьер Татьяна Голикова совместно с Роспотребнадзором подготовят план снятия ограничений, введенных в связи с эпидемией коронавируса. Поручение об этом подписал глава кабмина Михаил Мишустин, документ опубликован на сайте правительства.

Ответственным лицам и ведомствам дан минимальный срок на подготовку - до 29 апреля, то есть в течение суток.

В документе говорится также о разработке критериев перевода пациентов с коронавирусом из перепрофилированных специально под них медучреждений в другие больницы или на амбулаторное лечение. Выполнить данное поручение должны также Роспотребнадзор и Татьяна Голикова совместно с Минздравом в те же сроки.

Как уже сообщалось, глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключает возможность смягчения ограничений, введенных из-за COVID-19, после 12 мая.