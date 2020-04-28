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Глава Роспотребнадзора считает возможным ослабить режим самоизоляции в середине мая

10:18, 28 апреля, 2020
Евгений Кандаков
Глава Роспотребнадзора считает возможным ослабить режим самоизоляции в середине мая
10:18, 28 апреля, 2020
Евгений Кандаков
262
0
#медицина\n#здоровье\n#Роспотребнадзор\n#День Победы\n#Первомай\n#праздники\n#карантин\n#коронавирус
Фото: kremlin.ru
262
0

К тому времени пройдет не менее двух инкубационных периодов распространения коронавируса.

Москва. Режим самоизоляции, введенный для борьбы с коронавирусной инфекцией, может быть изменен не раньше 12 мая. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает RT со ссылкой на телеканал «Россия 24».

Попова подтвердила, что режим самоизоляции необходимо продлить до 12 мая, когда закончатся праздники. Она пояснила, что разобщение к тому времени будет действовать два инкубационных периода (28—30 дней).

В дальнейшем глава Роспотребнадзора не исключила продолжение действия части ограничительных мер.

При этом Анна Попова выразила беспокойство по поводу предстоящих Первомая и Дня Победы. В России их празднуют широко, активно общаясь с друзьями и родственниками. Если граждане не изменят своим привычкам – ситуация с COVID-19 может вернуться «в ту же точку, из которой мы вышли», отметила руководитель ведомства.

10:18, 28 апреля, 2020
Евгений Кандаков
262
0
#медицина\n#здоровье\n#Роспотребнадзор\n#День Победы\n#Первомай\n#праздники\n#карантин\n#коронавирус

 

 

 


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