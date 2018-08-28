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На севере Красноярского края ввели карантин из-за бешенства оленей

14:50, 28 августа, 2018
Дарья Снидкова
14:50, 28 августа, 2018
Дарья Снидкова
207
0
#здоровье\n#общество\n#бешенство\n#ограничения\n#карантин\n#олени
Фото: pxhere.com
207
0

С территории запрещено вывозить собак и кошек.

Красноярский край. По указу врио губернатора Красноярского края в Таймырском Долгано-Ненецком районе установили карантин. Как сообщила пресс-служба краевого Россельхознадзора, на территории обнаружили двух оленей с бешенством.

Карантин установили до 19 сентября 2018 года. За это время с территории района запрещено вывозить собак и кошек, нельзя торговать домашними животными, а также отлавливать диких.

На сегодня ведется работа по ликвидации бешенства.

14:50, 28 августа, 2018
Дарья Снидкова
207
0
#здоровье\n#общество\n#бешенство\n#ограничения\n#карантин\n#олени

 

 

 


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