На севере Красноярского края ввели карантин из-за бешенства оленей

С территории запрещено вывозить собак и кошек.

Красноярский край. По указу врио губернатора Красноярского края в Таймырском Долгано-Ненецком районе установили карантин. Как сообщила пресс-служба краевого Россельхознадзора, на территории обнаружили двух оленей с бешенством.

Карантин установили до 19 сентября 2018 года. За это время с территории района запрещено вывозить собак и кошек, нельзя торговать домашними животными, а также отлавливать диких.

На сегодня ведется работа по ликвидации бешенства.