Рособрнадзор не отменит результаты ЕГЭ по информатике и математике

Сайт ФИПИ работает в обычном режиме.

Москва. Рособрнадзор опроверг информацию об аннулировании результатов ЕГЭ по информатике и математике базового уровня. Информацию об этом передаёт РИА Новости.

Согласно сообщению ведомства, в интернете появилась информация о якобы размещённых на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) данных об аннулировании результатов ЕГЭ по информатике и математике базового уровня.

«Данная информация не соответствует действительности. Экзамены прошли без сбоев и серьёзных нарушений. Рособрнадзор ещё в субботу направил результаты этих экзаменов в регионы. Никакой необходимости в аннулировании нет», - говорится в сообщении Рособрнадзора.

Добавляется, что участники первых экзаменов получат свои результаты в ближайшие дни, сайт ФИПИ работает в обычном режиме.