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Рособрнадзор не отменит результаты ЕГЭ по информатике и математике

20:00, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
20:00, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
368
0
#образование\n#ЕГЭ\n#школа\n#экзамен
Фото: @arzik2
368
0

Сайт ФИПИ работает в обычном режиме.

Москва. Рособрнадзор опроверг информацию об аннулировании результатов ЕГЭ по информатике и математике базового уровня. Информацию об этом передаёт РИА Новости.

Согласно сообщению ведомства, в интернете появилась информация о якобы размещённых на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) данных об аннулировании результатов ЕГЭ по информатике и математике базового уровня.

«Данная информация не соответствует действительности. Экзамены прошли без сбоев и серьёзных нарушений. Рособрнадзор ещё в субботу направил результаты этих экзаменов в регионы. Никакой необходимости в аннулировании нет», -  говорится в сообщении Рособрнадзора.

Добавляется, что участники первых экзаменов получат свои результаты в ближайшие дни, сайт ФИПИ работает в обычном режиме.

20:00, 11 июня, 2018
Дмитрий Стрелков
368
0
#образование\n#ЕГЭ\n#школа\n#экзамен

 

 

 


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