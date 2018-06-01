play
pause
  • $ 62.59 ↓
  • € 72.52 ↓

Центр патриотического воспитания для подростков создадут в Нижегородской области

13:10, 01 июня, 2018
Александра Бобрович
13:10, 01 июня, 2018
Александра Бобрович
180
0
#Нижний Новгород\n#образование\n#Михаил Бабич\n#патриотизм\n#подростки\n#кадеты
Фото: пресс-служба полпреда Президента России в ПФО
180
0

Будущий центр призван объединить молодежь, интересующуюся военной подготовкой.

Нижний Новгород. Центр патриотического воспитания для подростков «Гвардеец» появится в Нижегородской области.  Как сообщили в пресс-службе полпреда Президента России в ПФО, соответствующее соглашение накануне подписали с главой региона Глебом Никитиным.  

Будущий центр призван объединить молодежь, интересующуюся военной подготовкой. На его базе подростки и кадеты смогут принять участие в оборонно-спортивных лагерях и сборах. Также каждый их них сможет «прокачать» свои навыки в области робототехники, радиоэлектроники, рукопашного боя, кроссфита и туризма.  

Также для молодежи будут организовывать 5-дневные учебные сборы. Предполагается, что за это время подростки смогут узнать основы военной подготовки.  

Отмечается, что новый учебный центр создан совместно с ДОСААФ России. Базироваться он будет в нижегородском кадетском корпусе имени генерала армии Маргелова. Помимо этого, для работы «Гвардейца» задействуют также материально-техническую базу двух аэроклубов и одного аэродрома ДОСААФ.  

По словам постпреда Михаила Бабича, организация патриотического центра станет важным и значимым шагом.   

«Очень важно, что данный центр будет задействован под сборы ребят, которые учатся и получают дополнительное образование в военно-патриотических клубах. <…> И еще одно важное направление, которое мы развиваем совместно с ДОСААФ России и всячески поддерживаем – развитие военно-технических видов спорта (прыжки с парашютом, авиамоделирование, радиодело). Данная инфраструктура будет использоваться как для Приволжского федерального округа, так и уже на федеральном уровне для проведения соревнований любой категории сложности», - отметил он.

13:10, 01 июня, 2018
Александра Бобрович
180
0
#Нижний Новгород\n#образование\n#Михаил Бабич\n#патриотизм\n#подростки\n#кадеты

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Олимпийской чемпионке из Удмуртии Алине Загитовой подарили 4-комнатную квартиру

12:46, 28 мая, 2018
40056

Уроженка Удмуртии фигуристка Алина Загитова рассказала о взаимоотношениях с Тутберидзе

15735
17:15, 28 мая, 2018

Пьяный школьник в Ижевске угнал грузовик и врезался в столб

15548
15:16, 27 мая, 2018

14 человек претендуют на пост главы Ижевска

11451
17:51, 28 мая, 2018

О тренере, новой программе, экзаменах и Масару: фигуристка Загитова в Ижевске ответила на вопросы журналистов

11406
22:56, 27 мая, 2018

Сергей Шнуров выложил в Instagram стихи о разводе с женой

13:50, 26 мая, 2018
2514

Олимпийская чемпионка Алина Загитова не может представить свой уход от Тутберидзе

2406
22:26, 27 мая, 2018

В России начались испытания новейшего истребителя МиГ-35

2237
10:40, 25 мая, 2018

Четверо российских военных погибли в Сирии при обстреле боевиков

2184
13:25, 27 мая, 2018

В Третьяковской галерее вандал повредил знаменитую картину Репина

2179
12:07, 26 мая, 2018

Названы пять лучших книг за последние полвека

18:05, 27 мая, 2018
2321

Харви Вайнштейн заплатил миллион долларов и вышел на свободу

2166
10:59, 26 мая, 2018

В Пханмунджоме состоялась вторая встреча глав КНДР и Южной Кореи

2050
17:38, 26 мая, 2018

Американский боец Джефф Монсон получил российское гражданство

1743
12:24, 29 мая, 2018

Ники Джем опубликовал в сети официальную песню ЧМ-2018 по футболу

1001
16:10, 25 мая, 2018

Мультимедиа

Установление рекорда России «100 оружейников» в Ижевске

Кофемолка – выпуск 55: Яков Ломкин в гостях у Энвиля Касимова

31 мая, 2018

Удмуртия в минуту: реконструкция Центральной площади и акция Первого канала

31 мая, 2018