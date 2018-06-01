Центр патриотического воспитания для подростков создадут в Нижегородской области

Будущий центр призван объединить молодежь, интересующуюся военной подготовкой.

Нижний Новгород. Центр патриотического воспитания для подростков «Гвардеец» появится в Нижегородской области. Как сообщили в пресс-службе полпреда Президента России в ПФО, соответствующее соглашение накануне подписали с главой региона Глебом Никитиным.

Будущий центр призван объединить молодежь, интересующуюся военной подготовкой. На его базе подростки и кадеты смогут принять участие в оборонно-спортивных лагерях и сборах. Также каждый их них сможет «прокачать» свои навыки в области робототехники, радиоэлектроники, рукопашного боя, кроссфита и туризма.

Также для молодежи будут организовывать 5-дневные учебные сборы. Предполагается, что за это время подростки смогут узнать основы военной подготовки.

Отмечается, что новый учебный центр создан совместно с ДОСААФ России. Базироваться он будет в нижегородском кадетском корпусе имени генерала армии Маргелова. Помимо этого, для работы «Гвардейца» задействуют также материально-техническую базу двух аэроклубов и одного аэродрома ДОСААФ.

По словам постпреда Михаила Бабича, организация патриотического центра станет важным и значимым шагом.

«Очень важно, что данный центр будет задействован под сборы ребят, которые учатся и получают дополнительное образование в военно-патриотических клубах. <…> И еще одно важное направление, которое мы развиваем совместно с ДОСААФ России и всячески поддерживаем – развитие военно-технических видов спорта (прыжки с парашютом, авиамоделирование, радиодело). Данная инфраструктура будет использоваться как для Приволжского федерального округа, так и уже на федеральном уровне для проведения соревнований любой категории сложности», - отметил он.