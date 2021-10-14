К юбилею Петра I в Санкт-Петербурге отреставрируют Медного всадника

350-летие первого русского императора отметят в 2022 году.



Санкт-Петербург. Знаменитый памятник Петру I в Санкт-Петербурге подвергнут реставрации. Работы запланированы по случаю 350-летию императора, которое отметят в 2022 году, пишет «Интерфакс».

Как рассказали в пресс-службе Музея городской скульптуры, статуя находится в удовлетворительном состоянии. Тем не менее решено провести дорасчистку поверхности и проверить памятник на «бронзовую болезнь». Кроме того, специалисты загерметизируют швы каменного постамента, заменят или исправят поврежденные детали отмостков.

Отмечается, что при последнем обследовании в 1976 году на опорных ногах коня были обнаружены трещины, их заделали.

В ближайшее время статуя покроется строительными лесами. Завершение реставрации намечено на конец 2021 года.

Памятник Петру Великому работы Фальконе, Колло и Гордеева, который называют также Медным всадником (после написания Пушкиным одноименной поэмы), воздвигли на Сенатской площади Санкт-Петербурга 7 августа 1782 года. Статуя отлита из бронзы, император изображен верхом на коне, попирающем ногами змею, под которой подразумевалась разгромленная им в Северной войне Швеция. Высота бронзовой скульптуры – более 10 м.