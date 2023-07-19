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По улицам Ижевска начал ходить ретро-троллейбус

14:05, 19 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
По улицам Ижевска начал ходить ретро-троллейбус
14:05, 19 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
487
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#троллейбус\n#история\n#реставрация
Фото: пресс-служба «ИжГЭТ»
487
0

Он отправляется по маршруту №14.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начал перевозить пассажиров ретро-троллейбус ЗиУ-682В. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

Транспорт 1982 года выпуска предприятие восстановило совместно с реставратором ретро-техники из Калуги. Троллейбус отличается от других расцветкой, характерной для машин того времени, и на передней части имеет эмблему завода имени Урицкого. Помимо этого в нем с исторической точностью выполнена световая сигнализация.

Общественный транспорт отреставрировали, чтобы жители и гости столицы Удмуртии могли прикоснуться к истории местного электротранспорта. Также в салоне размещена хронология троллейбусного движения Ижевска от открытия в 1968 году до наших дней.

Троллейбус имеет бортовой номер «1285» и теперь ездит по маршруту №14. Он считается самым длинным в Ижевске, так как имеет протяженность 37,6 км. 

14:05, 19 июля, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
487
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#троллейбус\n#история\n#реставрация