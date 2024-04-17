Работа над восстановлением часов с башни главного корпуса оружейного завода Ижевска идёт по графику

Ижевск. Удмуртия. Мастер концерна «Калашников» разобрал исторические часы с башни Ижевского оружейного завода. Об этом сообщает пресс-служба концерна «Калашников».

Восстановлением главных часов Ижевска занимается слесарь-ремонтник Александр Болтин. Он рассказал, что уже закончил ревизию старинного часового механизма и работает в соответствии с графиком.

Мастер очистил от пыли и грязи северный циферблат, который видно со стороны Ижевского пруда, и удалил с него остатки загустевшего часового масла. Так как циферблат покрыт эмалью, то не нуждается в покраске, а стрелки будут выкрашены в чёрный цвет.

При падении шпиля немного пострадал южный циферблат, который находится со стороны заводского двора. Но с погнутыми стрелками и валом часовщик уже справился. Он отметил, что раньше движению стрелок мешала растительность на карнизе, которую уже убрали.

«Сейчас механизм отмачивается в керосине, чтобы смыть пыль и грязь, скопившиеся в редукторе. После будут нужны очистка, покраска, установка и регулировка стрелочного редуктора и стрелок», – поделился Александр Болтин.

Он отметил, что руководство цеха помогает приобретать необходимые инструменты и материалы, например, сейчас идёт закупка тросов. Также на концерне готовятся к сварочным работам и изготовлению маятника. Отметим, что концерн «Калашников» изготовит все недостающие для часов детали.

Остальные части механизма, которые не нуждаются в обновлении, будут тщательно очищены. По мере поступления восстановленных, заново изготовленных или очищенных деталей мастер начнёт собирать часовой механизм.

Напомним, что в башне также появятся старинные колокола, которые являются неотъемлемой частью часов-курантов. Помимо этого, уже изготовлен шпиль в виде триумфальной колонны, который расположится на крыше.