На улице Пушкинской в Ижевске отреставрируют девять «сталинок»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске отреставрируют 9 домов на улице Пушкинской. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщил глава города Дмитрий Чистяков.

Три дома из архитектурного ансамбля уже приведены в порядок. Специалистам осталось поработать еще над девятью зданиями: №№ 196, 200, 202, 204, 206, 213, 215, 217 на улице Пушкинской и над домом №19 на улице Советской.

В настоящий момент работы уже ведутся на одном объекте. Дом №200, как и остальные рядом стоящие здания, является объектом культурного наследия регионального значения. Специалисты уже исследовали его конструкции и определили перечень работ по сохранению внешнего вида здания.

В январе на объекте уже стартовал первый этап работ — ремонт балконов. Строители заменят все 14 балконных ограждений, декоративные бетонные консоли, а также укрепят и отремонтируют бетонные плиты.

Отмечается, что элементы ограждения сделают из облегченного материала фибробетона. Детали будут готовы до начала июля.

Во время второго этапа подрядчик отремонтирует карниз, ограждения кровли, водосточную систему, цоколь здания и ограждения между домами №198 и №200.

На третьем этапе работ запланирован ремонт стен здания. Рабочим предстоит восстановить штукатурный слой и декоративные элементы, а также заменить поврежденные элементы лепнины.

На завершающем этапе фасады будут покрашены.

Напомним, что ремонт проводит сертифицированная организация «Адат», которая имеет допуск к работам на объектах культурного наследия.

Реставрацию дома №200 на улице Пушкинской планируется завершить к концу 2024 года.

Напомним, что компания «Адат» уже реставрировала дом №198 на улице Пушкинской в 2020 году.