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«Мосфильм» сообщил о смерти Владимира Меньшова

12:39, 05 июля, 2021
Евгений Кандаков
«Мосфильм» сообщил о смерти Владимира Меньшова
12:39, 05 июля, 2021
Евгений Кандаков
181
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#кино\n#культура\n#кинематограф\n#Россия\n#Оскар\n#Меньшов\n#знаменитости\n#смерть
Фото: vk.com/club10281994
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Причиной смерти назвали последствия коронавирусной инфекции.

Москва. Ушел из жизни знаменитый советский и российский кинорежиссер Владимир Меньшов. Информация об этом появилась 5 июля на сайте киноконцерна «Мосфильм»

Сообщается, что создатель фильмов «Москва слезам не верит», «Курьер», «Любовь и голуби» скончался на 82 году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Дата и время прощания с Владимиром Меньшовым пока не названы.

В сообщении говорится, что коллектив «Мосфильма» потерял по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей.

Владимир Меньшов был народным артистом России, лауреатом Государственной премии СССР и премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» (1981 год, «Москва слезам не верит»).

12:39, 05 июля, 2021
Евгений Кандаков
181
0
#кино\n#культура\n#кинематограф\n#Россия\n#Оскар\n#Меньшов\n#знаменитости\n#смерть