«Мосфильм» сообщил о смерти Владимира Меньшова

Причиной смерти назвали последствия коронавирусной инфекции.



Москва. Ушел из жизни знаменитый советский и российский кинорежиссер Владимир Меньшов. Информация об этом появилась 5 июля на сайте киноконцерна «Мосфильм»

Сообщается, что создатель фильмов «Москва слезам не верит», «Курьер», «Любовь и голуби» скончался на 82 году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Дата и время прощания с Владимиром Меньшовым пока не названы.

В сообщении говорится, что коллектив «Мосфильма» потерял по-настоящему народного режиссера, замечательные фильмы которого знают и любят миллионы людей.

Владимир Меньшов был народным артистом России, лауреатом Государственной премии СССР и премии «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» (1981 год, «Москва слезам не верит»).