В России готовятся к съемкам нового сериала про медвежонка Умку

На «Союзмультфильме» разработали типажи персонажей и продумали характер их взаимоотношений.



Москва. Новый сериал про белого медвежонка Умку скоро выйдет на экраны. Специалисты «Союзмультфильма» уже приступили к работе над персонажами, сообщает телеканал «360 градусов» со ссылкой на РИА Новости.

Как рассказал директор студии Борис Машковцев, уже разработаны система персонажей, их типажи, характер взаимоотношений и начата работа над сценарием. По его словам, проектом заинтересовались как российские, так и зарубежные партнеры.

Любимый многими с детства мультфильм «Умка» о приключениях полярного медвежонка был снят в 1969 году Владимиром Поповым и Владимиром Пекарем по сценарию Юрия Яковлева.

Полвека спустя, в декабре 2019 года, «Союзмультфильм» выпустил продолжение (третью часть) сказки про Умку.

В июле 2019 года стало известно, что Минкультуры материально поддержит проект сериала по мотивам мультфильма «Умка».