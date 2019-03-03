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Вдова Децла рассказала об объявленной ей «войне» родителями покойного супруга

10:55, 03 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
10:55, 03 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
263
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#семья\n#Москва\n#музыканты\n#наследство
Фото: vk.com/russianrastamafia
263
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Женщина заявила, что родители рэп-исполнителя хотят забрать у неё права на творчество Децла и своего внука.

Москва. Вдова рэпера Децла модель Юлия Толмацкая заявила, что родители покойного «объявили ей войну». Об этом сообщает РИА Новости.

«Отец Кирилла объявил мне войну», — написала Толмацкая в комментариях к посту в Instagram.

Как объяснила женщина, родители Децла намерены получить права на творческое наследие рэпера и забрать её сына.

«Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа», — добавила Юлия.

Напомним, Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца.

10:55, 03 марта, 2019
Дмитрий Стрелков
263
0
#семья\n#Москва\n#музыканты\n#наследство

 

 

 


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