Вдова Децла рассказала об объявленной ей «войне» родителями покойного супруга

Женщина заявила, что родители рэп-исполнителя хотят забрать у неё права на творчество Децла и своего внука.

Москва. Вдова рэпера Децла модель Юлия Толмацкая заявила, что родители покойного «объявили ей войну». Об этом сообщает РИА Новости.

«Отец Кирилла объявил мне войну», — написала Толмацкая в комментариях к посту в Instagram.

Как объяснила женщина, родители Децла намерены получить права на творческое наследие рэпера и забрать её сына.

«Внука — бабушке, творчество — дедушке, а меня они оба уже отправили искать нового мужа», — добавила Юлия.

Напомним, Кирилл Толмацкий, выступавший под псевдонимом Децл, скончался в ночь на 3 февраля в возрасте 35 лет в Ижевске. Причиной смерти стала остановка сердца.