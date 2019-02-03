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Рэпер Децл умер после концерта в Ижевске

09:19, 03 февраля, 2019
Диана Ворончихина
09:19, 03 февраля, 2019
Диана Ворончихина
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#смерть\n#музыканты\n#происшествие
Фото: vk.com/russianrastamafia
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У 35-летнего музыканта остановилось сердце.

Москва. Российский рэпер Децл умер после концерта в Ижевске. Как сообщает «Пятый канал» со ссылкой на слова концертного директора музыканта Павла Беленеца, у музыканта остановилось сердце через полчаса после выступления в субботу, 2 февраля.   

«Дэцл выступал в Ижевске. Спустя полчаса после концерта у артиста остановилось сердце», - говорится в сообщении.

О смерти Кирилла Толмацкого в «Фейсбуке» написал и его отец, Александр Толмацкий: «Кирилла больше нет…».

Последнее, что Кирилл сам написал на своей странице в «Фейсбуке»: «Пермь - Ижевск. Живописные пейзажи России...».

Децл родился 22 июля 1983 года в Москве. У Толмацкого остался 14-летний сын.

09:19, 03 февраля, 2019
Диана Ворончихина
1434
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#новости\n#смерть\n#музыканты\n#происшествие

 

 

 


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