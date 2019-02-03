У 35-летнего музыканта остановилось сердце.

Москва. Российский рэпер Децл умер после концерта в Ижевске. Как сообщает «Пятый канал» со ссылкой на слова концертного директора музыканта Павла Беленеца, у музыканта остановилось сердце через полчаса после выступления в субботу, 2 февраля.

«Дэцл выступал в Ижевске. Спустя полчаса после концерта у артиста остановилось сердце», - говорится в сообщении.

О смерти Кирилла Толмацкого в «Фейсбуке» написал и его отец, Александр Толмацкий: «Кирилла больше нет…».

Последнее, что Кирилл сам написал на своей странице в «Фейсбуке»: «Пермь - Ижевск. Живописные пейзажи России...».

Децл родился 22 июля 1983 года в Москве. У Толмацкого остался 14-летний сын.