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      Обиженный на Александра Ревву Стас Михайлов пошел за правдой в Европейский суд

      11:36, 07 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      11:36, 07 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      56
      0
      #культура\n#скандалы\n#кино\n#Стас Михайлов\n#музыканты\n#артисты\n#знаменитости\n#суд\n#ЕСПЧ
      Фото: facebook.com/pg/mihailov.group
      56
      0

      Недовольство певца вызвал фильм «Дублер» 2013 года.  

      Москва. Певец Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд по правам человека на российские власти. По мнению исполнителя, они не защитили его права на собственный образ, который актер Александр Ревва высмеял в фильме «Дублер», пишет Лента.ру

      Агентство ссылается на Telegram-канал руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова. В нем сообщается, что 19 октября 2017 года ЕСПЧ коммуницировал жалобу Стаса Михайлова на отказ судов защитить его права. В подтверждение данной информации юрист выложил скриншот жалобы. 

      «Коммуницировать» в юридическом смысле означает направить жалобу, поступившую в ЕСПЧ, государству, действия которого обжалуются, для ознакомления и представления по ней письменных замечаний. 

      В самой жалобе говорится, что изображение Михайлова в фильме «Дублер» 2013 года очерняет его достоинство и личную деловую репутацию. При этом утверждается, что суды в России ознакомились только с коммерческим трейлером картины, а смотреть фильм целиком отказались. 

      «Дублер» вышел на экраны в 2013 году. Александр Ревва играет в картине певца Михаила Стасова. В начале фильма указано, что все совпадения с реальными событиями и персонажами являются случайными. 

      Стас Михайлов обращался по поводу фильма в Останкинский суд Москвы, требуя от авторов 10 млн рублей. Однако в мае 2013 года его претензии отклонили. Тогда эстрадный исполнитель пожаловался на российское правосудие в ЕСПЧ.

      11:36, 07 ноября, 2017
      Аграфена Костромская
      56
      0
      #культура\n#скандалы\n#кино\n#Стас Михайлов\n#музыканты\n#артисты\n#знаменитости\n#суд\n#ЕСПЧ

       

       

       

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