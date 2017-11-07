Обиженный на Александра Ревву Стас Михайлов пошел за правдой в Европейский суд

Недовольство певца вызвал фильм «Дублер» 2013 года.

Москва. Певец Стас Михайлов пожаловался в Европейский суд по правам человека на российские власти. По мнению исполнителя, они не защитили его права на собственный образ, который актер Александр Ревва высмеял в фильме «Дублер», пишет Лента.ру.

Агентство ссылается на Telegram-канал руководителя международной правозащитной организации «Агора» Павла Чикова. В нем сообщается, что 19 октября 2017 года ЕСПЧ коммуницировал жалобу Стаса Михайлова на отказ судов защитить его права. В подтверждение данной информации юрист выложил скриншот жалобы.

«Коммуницировать» в юридическом смысле означает направить жалобу, поступившую в ЕСПЧ, государству, действия которого обжалуются, для ознакомления и представления по ней письменных замечаний.

В самой жалобе говорится, что изображение Михайлова в фильме «Дублер» 2013 года очерняет его достоинство и личную деловую репутацию. При этом утверждается, что суды в России ознакомились только с коммерческим трейлером картины, а смотреть фильм целиком отказались.

«Дублер» вышел на экраны в 2013 году. Александр Ревва играет в картине певца Михаила Стасова. В начале фильма указано, что все совпадения с реальными событиями и персонажами являются случайными.

Стас Михайлов обращался по поводу фильма в Останкинский суд Москвы, требуя от авторов 10 млн рублей. Однако в мае 2013 года его претензии отклонили. Тогда эстрадный исполнитель пожаловался на российское правосудие в ЕСПЧ.