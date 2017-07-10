Популярный певец Сергей Лазарев собирается приостановить музыкальную карьеру

Известный исполнитель решил сделать паузу ради работы в театре.

Москва. Популярный исполнитель Сергей Лазарев заявил о намеренье сделать паузу в музыкальной карьере. В интервью телеканалу "МИР" известный певец рассказал, что решил сделать паузу ради работы в театре.

По словам Лазарева, пауза в музыкальной карьере связана с постановкой нового спектакля в Московском драматическом театре им. Пушкина, где певец задействован в постановках в качестве приглашенного актера. Именно работа в театре, по его словам, является приоритетом на данный момент.

Изменения в музыкальной карьере коснуться гастрольной деятельности популярного исполнителя. Они запланированы на 2019 год.