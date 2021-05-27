В «Реале» подтвердили уход Зидана с поста главного тренера

Под его руководством команда трижды побеждала в Лиге чемпионов.



Мадрид. Испания. Мадридский «Реал» будет играть без Зинедина Зидана. Об уходе главного тренера сообщила пресс-служба футбольного клуба, пишет Газета.ру.

В руководстве «Реала» отметили, что уважают решение наставника и благодарны ему за профессионализм, преданность и страсть к игре, которые он проявил во время руководства командой. Также Зидана назвали легендой футбола.

В 2016 году Зинедин Зидан впервые стал наставником «Реала». 2 года спустя он покинул клуб, чтобы снова вернуться в него в 2019 году. С Зиданом команда трижды становилась победителем Лиги чемпионов. Также «Реал» дважды становился чемпионом Испании, дважды завоевал Суперкубок страны, два раза выигрывал Суперкубок УЕФА и столько же раз побеждал в клубном чемпионате мира.

В завершившемся чемпионате Испании «Реал» уступил «Атлетико», заняв второе место. В Лиге чемпионов команда продвинулась до 1/2 финала, проиграв лондонскому «Челси» по сумме двух встреч.

Добавим, из-за участия в проекте Суперлиги клубу сейчас грозит дисквалификация в Лиге чемпионов и другие санкции со стороны УЕФА.