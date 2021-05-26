«Реалу», «Ювентусу» и «Барселоне» грозит отчисление из Лиги чемпионов

УЕФА планирует наказать эти клубы за создание конкурирующей Суперлиги.



Ньюн. Швейцария. «Барселону», «Реал» и «Ювентус» могут исключить из Лиги чемпионов. Об этом пишет RT со ссылкой на El Partidazo de COPE.

Со ссылкой на источник издание сообщает, что такое решение принял Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Также клубы планируется оштрафовать на крупные суммы.

Санкции будут наложены на них за участие в создании Суперлиги. Команды из Барселоны, Мадрида и Турина остались единственными, которые не вышли из этого проекта.

Напомним, Суперлигу попытались организовать в конце апреля ряд топовых футбольных клубов Великобритании, Испании и Италии. Участники планировали открыть свой турнир с августа. Игры должны были проходить в середине каждой недели, поскольку матчи национальных чемпионатов проводятся в уик-энды. Проект должен был финансово поддержать футболистов в период пандемии. Однако УЕФА встретила затею в штыки и вскоре большинство предполагаемых участников отказались играть в Суперлиге.