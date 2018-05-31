Зинедин Зидан отказался тренировать игроков «Реала»

Он переходит в другой клуб.

Мадрид. Испания. Футбольный клуб «Реал» останется без тренера, приведшего его к ряду громких побед. Зинедин Зидан подал в отставку, сообщают «Известия».

О своем решении покинуть пост знаменитый футболист заявил в четверг, 31 мая, на специально созванной пресс-конференции. При этом он дал понять, что переходит в другой клуб, но не уточнил, в какой именно.

В «Реале» Зидан успешно дебютировал как тренер. Команду он возглавлял с января 2016 года, сменив на посту Рафаэля Бенитеса. Полгода спустя «Реал» победил в Лиге чемпионов. В дальнейшем он еще два раза подряд выигрывал в этом главном футбольном турнире Европы. Ранее взять этот трофей трижды не удавалось ни одному из тренеров.

Также мадридцы стали чемпионами Испании, обладателями Суперкубка страны и двух Суперккубков УЕФА, а еще двукратными победителями клубного чемпионата мира. Всего с «Реалом» Зидан одержал 104 победы в 149 сыгранных матчах, отмечает РБК.