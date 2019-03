Зинедин Зидан вернулся на пост главного тренера мадридского «Реала»

Испания. Прославленного футболиста Зинедина Зидана вновь назначили главным тренером мадридского «Реала». Как передают «Ведомости», контракт подписан до 30 июня 2022 года.

Зидан уже тренировал «Реал». Главным тренером клуба спортсмен был назначен в 2016 году, а в мае 2018 года объявил об уходе и подчеркнул, что клубу нужны перемены, чтобы продолжать выигрывать. С Зиданом «Реал» три раза подряд одержал победу в Лиге чемпионов, выиграл два Суперкубка УЕФА, два чемпионата мира среди клубов, чемпионат Испании и Суперкубок Испании.

Также журналисты отметили, что на пресс-конференцию Зидан пришёл в привычном для себя виде. Если раньше спортсмен отдавал предпочтение классическим вещам, то здесь он появился в подвёрнутых джинсах и кроссовках.

Zidane. Look at his Jeans please.